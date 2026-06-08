Super Karaoke torna su Canale 5 | gli ospiti di stasera

Stasera, alle 21.30 su Canale 5, va in onda la prima puntata della nuova edizione di Super Karaoke, un format storico che torna in prima serata con una veste rinnovata. La trasmissione prevede la presenza di ospiti, anche se non sono stati ancora resi noti i nomi. La trasmissione viene trasmessa in diretta e prevede performance di canto e intrattenimento. La prima puntata segna il ritorno del programma dopo una pausa.

Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, a partire dalle 21.30 su Canale 5, debutta la nuova edizione di Super Karaoke, lo storico format che torna in prima serata in una veste completamente rinnovata. Alla conduzione troviamo Michelle Hunziker, con la regia affidata a Roberto Cenci, firma storica del varietà italiano capace di gestire grandi show musicali con un coinvolgimento diretto del pubblico in piazza. Lo spettacolo è stato registrato a marzo 2026 a Ferrara, nella suggestiva cornice di Piazza Trento e Trieste, motivo per cui durante la messa in onda non sorprenderà vedere cappotti, sciarpe e giubbotti tra il pubblico e i concorrenti. Sul... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Super Karaoke in prima serata su Canale 5: da Noemi a Sal Da Vinci e Al Bano, la scaletta

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