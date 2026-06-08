Super Karaoke anticipazioni seconda puntata del 10 giugno 2026 | ospiti scaletta e cosa vedremo

Da ilsipontino.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La seconda puntata di Super Karaoke andrà in onda questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, registrata nella Piazza Trento e Trieste di Ferrara. La trasmissione segue il debutto del 8 giugno e vede nuovamente la partecipazione di ospiti e una scaletta che prevede diverse esibizioni. La registrazione si è svolta in un’area pubblica affollata. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti specifici o sui partecipanti di questa puntata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il debutto scoppiettante dell’8 giugno, Super Karaoke torna questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, con la seconda puntata registrata nella vivacissima Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Michelle Hunziker, sempre più a suo agio nel ruolo di padrona di casa, guida un’altra serata all’insegna della musica, del divertimento e di quell’energia collettiva che ha reso il karaoke un fenomeno popolare negli anni Novanta. Il pubblico è già curioso di scoprire quali artisti saliranno sul palco, quali brani verranno reinterpretati e come si evolverà la gara tra le squadre capitanate dai volti del mondo radiofonico e televisivo. Ma quali ospiti animeranno la seconda puntata? Quali momenti speciali... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

super karaoke anticipazioni seconda puntata del 10 giugno 2026 ospiti scaletta e cosa vedremo
© Ilsipontino.net - Super Karaoke, anticipazioni seconda puntata del 10 giugno 2026: ospiti, scaletta e cosa vedremo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Super Karaoke, ospiti 8 giugno 2026: ecco chi ci sarà, la scaletta e tutte le novità dello show con Michelle Hunziker

Leggi anche: Super Karaoke, quando va in onda: ecco ospiti e anticipazioni della prima puntata

Temi più discussi: Canale 5, c'è il Super Karaoke: tutte le anticipazioni sullo show condotto da Michelle Hunziker; Anticipazioni Super Karaoke con Michelle Hunziker, i cantanti della prima puntata; Super Karaoke con Michelle Hunziker, stasera in tv: anticipazioni e ospiti; È l’ora del Super Karaoke con Michelle Hunziker.

super karaoke super karaoke anticipazioni secondaSuper Karaoke: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streamingSuper Karaoke: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming del programma in onda su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

super karaoke super karaoke anticipazioni secondaCanale 5, c'è il Super Karaoke: tutte le anticipazioni sullo show condotto da Michelle HunzikerIl karaoke torna in tv, ma fa le cose in grande. Canale 5 ospiterà infatti il Super Karaoke, lo show delle canzoni più cult di sempre ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web