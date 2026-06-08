La seconda puntata di Super Karaoke andrà in onda questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, registrata nella Piazza Trento e Trieste di Ferrara. La trasmissione segue il debutto del 8 giugno e vede nuovamente la partecipazione di ospiti e una scaletta che prevede diverse esibizioni. La registrazione si è svolta in un’area pubblica affollata. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti specifici o sui partecipanti di questa puntata.

Dopo il debutto scoppiettante dell’8 giugno, Super Karaoke torna questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, con la seconda puntata registrata nella vivacissima Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Michelle Hunziker, sempre più a suo agio nel ruolo di padrona di casa, guida un’altra serata all’insegna della musica, del divertimento e di quell’energia collettiva che ha reso il karaoke un fenomeno popolare negli anni Novanta. Il pubblico è già curioso di scoprire quali artisti saliranno sul palco, quali brani verranno reinterpretati e come si evolverà la gara tra le squadre capitanate dai volti del mondo radiofonico e televisivo. Ma quali ospiti animeranno la seconda puntata? Quali momenti speciali... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Super Karaoke, anticipazioni seconda puntata del 10 giugno 2026: ospiti, scaletta e cosa vedremo

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