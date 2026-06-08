Super Karaoke con Michelle Hunziker su Canale 5 | ospiti e anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di “Super Karaoke” andrà in onda in prima serata su Canale 5. Lo show, che torna in una veste rinnovata, vedrà la conduttrice Michelle Hunziker al timone. La serata includerà vari ospiti e momenti di intrattenimento musicale. La produzione ha annunciato che sarà una puntata ricca di sorprese, senza fornire dettagli specifici sui partecipanti o sul format esatto. La trasmissione è programmata per questa sera.

Ci siamo: tutto pronto per la prima puntata di “ Super Karaoke “, lo storico programma che torna in una veste del tutto nuova in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni prima puntata di stasera, lunedì 8 giugno 2026. Super Karaoke, stasera la prima puntata su Canale 5. Stasera, lunedì 8 giugno 2026, dalle ore 22 circa appuntamento con la prima puntata di “ Super Karaoke “, uno dei format televisivi più iconici e popolari del piccolo schermo che torna in una veste rinnovata affidata alla conduzione di Michelle Hunziker. Il programma, registrato negli scorsi mesi nella splendida cornice di Piazza Trento e Trieste, è composto da due puntate trasmesse in prime time su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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