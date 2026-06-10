Super Karaoke | anticipazioni e ospiti della seconda puntata
Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Super Karaoke, il programma canoro riavviato dopo anni. La trasmissione riprende il format degli anni 90, con ospiti ancora da annunciare. La serie prevede un totale di puntate, mentre la diretta sarà disponibile anche in streaming. La prima puntata ha visto partecipazioni e interventi di vari artisti, ma ancora non sono stati comunicati i nomi degli ospiti di questa sera.
Super Karaoke: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming. Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Super Karaoke, la nuova edizione dello storico format canoro lanciato da Fiorello negli Anni 90. Da piazza Trento e Trieste a Ferrara Michelle Hunziker conduce due serate in cui le persone del pubblico si esibiscono cantando i brani dei loro artisti preferiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. C’è una novità rispetto al “Karaoke” di Fiorello: sul palco insieme con i concorrenti cantano anche alcuni grandi nomi della musica italiana come Sal Da Vinci, Serena Brancale, Raf, Noemi, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Ivana Spagna e Al Bano. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Temi più discussi: Canale 5, c'è il Super Karaoke: tutte le anticipazioni sullo show condotto da Michelle Hunziker; Super Karaoke con Michelle Hunziker, stasera in tv: anticipazioni e ospiti; Il Karaoke di Fiorello in versione Super; Il Karaoke di Fiorello si fa Super con Michelle Hunziker: differenze, anticipazioni e ospiti di stasera.
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