Super Karaoke | anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Notizia in breve

Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Super Karaoke, il programma canoro riavviato dopo anni. La trasmissione riprende il format degli anni 90, con ospiti ancora da annunciare. La serie prevede un totale di puntate, mentre la diretta sarà disponibile anche in streaming. La prima puntata ha visto partecipazioni e interventi di vari artisti, ma ancora non sono stati comunicati i nomi degli ospiti di questa sera.