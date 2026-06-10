Un’86enne ha svuotato la propria casa per aiutare il figlio, convinta che fosse in carcere. Successivamente, è stato scoperto che dietro una parrucca si nascondeva una donna coinvolta in un tentativo di truffa. Due giovani sono stati arrestati dopo un inseguimento tra le strade di Piano di Sorrento, nel corso del quale sono stati fermati. La vittima aveva creduto a una telefonata di un falso maresciallo dei carabinieri, che aveva minacciato il figlio.

La vittima, 86 anni, era stata convinta da un finto maresciallo dei carabinieri, arrestati due giovani dopo un inseguimento tra le strade di Piano di Sorrento. Una telefonata, la paura di perdere un figlio e una truffa studiata nei minimi dettagli. È quanto accaduto a Piano di Sorrento, dove una donna di 86 anni è stata raggirata da due malviventi che, fingendosi prima carabinieri e poi addirittura una donna, erano riusciti a farsi consegnare 5mila euro in contanti, gioielli e preziosi custoditi in casa. Un copione purtroppo già visto, ma che questa volta si è concluso con un lieto fine grazie all’intuito di un commerciante del posto e al tempestivo intervento di Polizia Municipale e Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - «Suo figlio finirà in carcere»: 86enne svuota casa per aiutarlo, poi la scoperta choc dietro la parrucca

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