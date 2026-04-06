Un uomo torna a casa e si trova davanti a una scena inaspettata: la moglie con un altro uomo. La scoperta porta a un momento di grande shock e confusione. Successivamente, viene rivelato chi fosse realmente l’uomo con cui la donna era stata sorpresa. L’episodio si svolge in un contesto di routine domestica, ma si trasforma rapidamente in una situazione di forte tensione.

Un rientro a casa come tanti, il clima delle feste e un malinteso che esplode in pochi secondi. A Roma, nel quartiere San Giovanni, un uomo ha aggredito con violenza un conoscente della moglie: era convinto che fosse l’amante, ma la vicenda – ricostruita in tribunale – racconta soprattutto una spirale di gelosia e violenza finita davanti a un giudice. I fatti risalgono a dicembre 2024, pochi giorni prima di Natale. Nel pomeriggio la donna aveva trascorso alcune ore con l’amico tra acquisti natalizi e auguri; rientrati, lei gli avrebbe proposto di salire in casa per un caffè. Poco dopo è arrivato il marito. Ed è lì che, secondo gli atti, la situazione è degenerata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torna a casa e trova la moglie con un uomo, finisce in orrore. Poi la scoperta choc: chi era lui

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