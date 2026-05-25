Summertime 2026 | torna la stagione estiva alla Casa del Jazz

Dal 13 giugno al 7 agosto si svolgerà la nuova edizione di Summertime alla Casa del Jazz, presentata dalla Fondazione Musica per Roma. La stagione estiva prevede una serie di concerti e eventi musicali presso la struttura. La programmazione è stata annunciata ufficialmente e comprende diverse date durante il periodo indicato. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per gli eventi all'aperto e al chiuso.

Presentata da Fondazione Musica per Roma la nuova edizione di Summertime, la stagione estiva alla Casa del Jazz che si terrà dal 13 giugno al 7 agosto. Sono intervenuti il Presidente della Regione Francesco Rocca, l’Assessore alla Cultura di Roma Massimiliano Smeriglio, l’AD della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci e la curatrice de I concerti nel Parco Teresa Azzaro. Grande chicca al termine della conferenza stampa quando Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto hanno eseguito Autumn leaves. Sono oltre 40 i concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani, in una programmazione che conferma Roma come uno dei principali palchi europei della musica d’improvvisazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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