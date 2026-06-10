Il bonus gas è stato criticato perché ha favorito chi utilizza più energia, senza considerare le esigenze di chi consuma meno. Si discute sulla possibilità di destinare i 200 milioni di metri cubi di risorse a progetti di occupazione giovanile. La questione riguarda l’efficacia degli aiuti e l’utilizzo delle risorse per sostenere la transizione energetica e l’occupazione. Non sono stati indicati dettagli su come realizzare tali progetti o modificare le politiche attuali.

Perché il bonus gas ha favorito chi ha consumi più elevati?. Come trasformare i 200 milioni di metri cubi in occupazione giovanile?. Quali criteri ISEE garantirebbero il gas gratuito alle famiglie fragili?. Cosa rischia la Basilicata se continua a dipendere solo dalle estrazioni?.? In Breve Proposta gas gratuito per famiglie con reddito fino a 35mila euro tramite ISEE. Utilizzo dei 200 milioni di metri cubi annui per fondo transizione energetica. Criticità bonus basato su consumi storici che favorisce le fasce più agiate. Obiettivo investimenti per contrastare l'emigrazione dei giovani in Basilicata. Angelo Summa attacca il sistema dei bonus gas e chiede fondi per la transizione energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Summa: ‘Bonus gas un errore, servono fondi per la transizione

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