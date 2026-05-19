Chimica di base | Servono politiche industriali tutele e ammortizzatori per la transizione

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in prefettura a Brindisi si è svolto un incontro tra rappresentanti di Confindustria, Regione Puglia, Sepac e le organizzazioni sindacali. La riunione ha avuto come obiettivo l’analisi della situazione del petrolchimico locale, con un focus sulla necessità di politiche industriali, tutele e strumenti di ammortizzatori sociali per facilitare la transizione in corso. Nessuna decisione è stata comunicata al termine dell’incontro, che si inserisce in un ciclo di incontri periodici sulla vertenza.

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BRINDISI - Si è tenuto ieri (18 maggio 2026) in prefettura un incontro tra Confindustria, Regione Puglia, Sepac e le organizzazioni sindacali, finalizzato a una ricognizione e monitoraggio sulla vicenda del petrolchimico di Brindisi. Un'opportunità per superare la frammentazione e mantenere una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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