Ubriaco al volante fermato dai carabinieri | alcol 4 volte oltre il limite

Durante un controllo nella tarda serata di ieri in Val Camonica, i Carabinieri e la Polizia Provinciale hanno fermato un'auto con a bordo un uomo visibilmente ubriaco. Il test dell’alcol ha rilevato una concentrazione di circa quattro volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, mentre le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone di maggiore aggregazione e lungo le principali arterie stradali.

Controlli serrati nella tarda serata di ieri, venerdì 22 maggio, in Val Camonica, dove i Carabinieri della Compagnia di Breno, insieme alla Polizia Provinciale, hanno passato al setaccio le principali strade e i luoghi di aggregazione tra Darfo Boario Terme, Pian Camuno ed Esine.Il bilancio del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Viene fermato dai carabinieri ma risulta positivo allalcol test

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