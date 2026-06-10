Sul sito della Camera è stato introdotto un nuovo strumento che raccoglie in tempo reale dati economici e finanziari, presentandoli attraverso grafici e permettendo confronti tra paesi. L’aggregatore consente di personalizzare le ricerche e di scegliere le fonti da cui attingere le informazioni, offrendo così un quadro aggiornato e dettagliato sui principali indicatori economici. La funzione permette di visualizzare facilmente le variazioni e le differenze tra i vari paesi.

ROMA – Il sito Internet della Camera si arricchisce di uno strumento capace di aggregare in tempo reale i principali indicatori economici e finanziari, ‘traducendoli’ in grafici e con la possibilità di personalizzare ricerche e anche i confronti tra Paesi, attingendo da diverse fonti selezionabili. La novità si trova nella sezione “Temi” ed è accessibile dall’home page della pagina istituzionale. Il nuovo portale è frutto della collaborazione tra diversi servizi della Camera. In forma interattiva, consente di attingere e raffrontare indicatori come: crescita, spesa primaria netta, tasso di rischio povertà, occupazione, disoccupazione, indebitamento, saldo primario strutturale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sul sito della Camera il nuovo aggregatore dei dati economici: grafici e raffronto tra Paesi con aggiornamento fonti in tempo reale

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