Seegene presenta STAgora all’ESCMID Global 2026 mettendo in evidenza l’analisi dei dati in tempo reale nei flussi di lavoro con PCR automatizzata

Durante l'ESCMID Global 2026, Seegene ha presentato STAgora, una piattaforma dedicata all'analisi dei dati in tempo reale all’interno dei flussi di lavoro con PCR automatizzata. La presentazione si è focalizzata sulle caratteristiche tecniche del sistema e sulla sua applicazione nel settore diagnostico. La conferenza si è svolta a Seul, in Corea del Sud, il 27 aprile 2026, con la partecipazione di professionisti e aziende del settore biomedicale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SEUL, Corea del Sud, 27 aprile 2026 PRNewswire — Seegene, azienda globale specializzata nella diagnostica molecolare, ha annunciato il lancio di STAgora™, una piattaforma di analisi dei dati in tempo reale basata su dati statistici aggregati dei test, e di un modello avanzato del proprio flusso di lavoro PCR automatizzato CURECA™, in occasione dell’ESCMID Global 2026 (precedentemente noto come ECCMID), tenutosi dal 17 al 21 aprile a Monaco di Baviera, in Germania, suscitando l’interesse dei professionisti sanitari presenti all’evento. Nel corso dell’evento, lo stand di Seegene ha suscitato un forte interesse da parte di professionisti sanitari, specialisti di laboratorio, ricercatori accademici e stakeholder del settore provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Seegene presenta STAgora all’ESCMID Global 2026, mettendo in evidenza l’analisi dei dati in tempo reale nei flussi di lavoro con PCR automatizzata Notizie correlate ESCMID Global: Maternal RSV vaccination cuts infant hospitalisation risk by over 80%, major UKHSA study findsCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUNICH, April 18, 2026 /PRNewswire/ — The largest real-world study of its kind, presented today at ESCMID... Referendum, l’analisi dei flussi elettorali e la proiezione sulle Politiche 2027 (con un “pareggio” tra le coalizioni)Il referendum costituzionale sulle carriere e gli organi di autogoverno della magistratura è stato interpretato in vari modi da diversi segmenti... Approfondimenti e contenuti Seegene presenta STAgora all'ESCMID Global 2026, mettendo in evidenza l'analisi dei dati in tempo reale nei flussi di lavoro con PCR automatizzataSEUL, Corea del Sud, 27 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Seegene, azienda globale specializzata nella diagnostica molecolare, ha annunciato il lancio di STAgora™, una piattaforma di analisi dei dati in tem ... adnkronos.com Seegene presenta CURECA™ e STAgora™ all'ADLM 2025, portando la diagnostica ad un livello superioreSEUL, Corea del Sud, 11 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., una delle principali imprese mondiali nel settore della diagnostica molecolare, ha presentato due nuove tecnologie all'ADLM 2025 di ... adnkronos.com