È online sul sito della Camera un nuovo aggregatore di indicatori economici con grafici e dati aggiornati in tempo reale

Da ilsole24ore.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul sito della Camera è stato pubblicato un nuovo aggregatore di indicatori economici. La piattaforma presenta grafici e dati aggiornati in tempo reale, consentendo di confrontare vari indicatori come crescita economica, spesa primaria netta e altri parametri finanziari. Gli utenti possono navigare tra le diverse sezioni per analizzare facilmente le tendenze e le variazioni dei principali dati economici. Lo strumento è accessibile a tutti e non richiede registrazione.

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Lo strumento permette di raffrontare numerosi indicatori come crescita, spesa primaria netta e tasso di rischio povertà. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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