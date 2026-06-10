È online sul sito della Camera un nuovo aggregatore di indicatori economici con grafici e dati aggiornati in tempo reale
Sul sito della Camera è stato pubblicato un nuovo aggregatore di indicatori economici. La piattaforma presenta grafici e dati aggiornati in tempo reale, consentendo di confrontare vari indicatori come crescita economica, spesa primaria netta e altri parametri finanziari. Gli utenti possono navigare tra le diverse sezioni per analizzare facilmente le tendenze e le variazioni dei principali dati economici. Lo strumento è accessibile a tutti e non richiede registrazione.
Lo strumento permette di raffrontare numerosi indicatori come crescita, spesa primaria netta e tasso di rischio povertà. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Segui la diretta: bit.ly/Aula100626 Per approfondire, è online il dossier a cura dei Servizi Studi e Rue della Camera, in collaborazione con gli uffici del Senato: bit.ly/DSalario100626 x.com
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