È online sul sito della Camera un nuovo aggregatore di indicatori economici con grafici e dati aggiornati in tempo reale

Notizia in breve

Sul sito della Camera è stato pubblicato un nuovo aggregatore di indicatori economici. La piattaforma presenta grafici e dati aggiornati in tempo reale, consentendo di confrontare vari indicatori come crescita economica, spesa primaria netta e altri parametri finanziari. Gli utenti possono navigare tra le diverse sezioni per analizzare facilmente le tendenze e le variazioni dei principali dati economici. Lo strumento è accessibile a tutti e non richiede registrazione.