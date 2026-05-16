Monza maxi-esercitazione in municipio | la Polizia porta in salvo uno degli ostaggi

A Monza si è svolta una maxi-esercitazione presso il municipio, durante la quale la Polizia ha messo in atto un intervento per liberare uno degli ostaggi presenti nel palazzo. La simulazione è servita a verificare il funzionamento della struttura provinciale di negoziazione e il dispositivo di emergenza. Durante l'evento, gli agenti hanno seguito le procedure previste per gestire una situazione di crisi e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Nessuna persona è rimasta ferita nel corso dell'esercitazione.

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