Monza maxi-esercitazione in municipio | la Polizia porta in salvo uno degli ostaggi
A Monza si è svolta una maxi-esercitazione presso il municipio, durante la quale la Polizia ha messo in atto un intervento per liberare uno degli ostaggi presenti nel palazzo. La simulazione è servita a verificare il funzionamento della struttura provinciale di negoziazione e il dispositivo di emergenza. Durante l'evento, gli agenti hanno seguito le procedure previste per gestire una situazione di crisi e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Nessuna persona è rimasta ferita nel corso dell'esercitazione.
Lo scenario simulato per testare la struttura provinciale di negoziazione, dispositivo specialistico deputato alla gestione degli eventi critici caratterizzati da elevata tensione emotiva e operativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Monza, dipendenti comunali presi in ostaggio in municipio da 3 detenuti evasi: la maxi-esercitazione della Polizia
Parla uno degli ostaggi della rapina in banca: "Pensavo fosse uno scherzo, sembrava la scena di un film""Impossibile non notare il signor Luigi Notari tra la folla eterogenea e colorata assiepata in Piazza Medaglie d'Oro da quando si è diffusa la notizia...
Monza, dipendenti comunali presi in ostaggio in municipio da 3 detenuti evasi: la maxi-esercitazione della PoliziaLo scenario simulato per testare la struttura provinciale di negoziazione, dispositivo specialistico deputato alla gestione degli eventi critici caratterizzati da elevata tensione emotiva e operativa ... ilgiorno.it
Monza, maxi-esercitazione in municipio: la Polizia porta in salvo uno degli ostaggiMonza, maxi-esercitazione in municipio: la Polizia porta in salvo uno degli ostaggi Gabriel Garko in lacrime: Ho vissuto in una gabbia. La mia omosessualità era un laccio con cui tenermi a bada In ... msn.com