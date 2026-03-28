Uno studente uccide un insegnante con un coltello ferisce tre compagni di classe e un membro del personale scolastico Succede in Cile

In Cile, all’interno dell’istituto “Obispo Silva Lezaeta” di Calama, uno studente ha aggredito con un coltello un insegnante, uccidendolo. Durante l’attacco, sono rimaste ferite altre tre persone tra studenti e personale scolastico. L’incidente si è verificato in un momento di normale attività scolastica, senza che siano stati resi noti i motivi alla base dell’azione.

Un insegnante è stato ucciso e altre quattro persone sono rimaste ferite in un attacco avvenuto all’interno dell’istituto “Obispo Silva Lezaeta” di Calama, nel nord del Cile, a circa 1.500 chilometri da Santiago. L’episodio, riportato dai media locali e confermato dalle autorità regionali di Antofagasta, ha coinvolto uno studente diciottenne dell’ultimo anno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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