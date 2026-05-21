The Boroughs è su Netflix la nuova serie dei creatori di Stranger Things | cosa bisogna aspettarsi

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I creatori di “Stranger Things”, Matt e Ross Duffer, sono tornati su Netflix con una nuova serie di fantascienza. Si intitola “The Boroughs - Ribelli senza tempo” ed è un titolo di 8 episodi su un gruppo di pensionati di una casa di riposo che affronta una minaccia ultraterrena. E ora abbiamo a. 🔗 Leggi su Today.it

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The Boroughs Netflix | Stranger Things Senior Citizens | Duffer Brothers May 21

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