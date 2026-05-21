The Boroughs è su Netflix la nuova serie dei creatori di Stranger Things | cosa bisogna aspettarsi
I creatori di “Stranger Things”, Matt e Ross Duffer, sono tornati su Netflix con una nuova serie di fantascienza. Si intitola “The Boroughs - Ribelli senza tempo” ed è un titolo di 8 episodi su un gruppo di pensionati di una casa di riposo che affronta una minaccia ultraterrena. E ora abbiamo a. 🔗 Leggi su Today.it
The Boroughs Netflix | Stranger Things Senior Citizens | Duffer Brothers May 21
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I creatori di Stranger Things tornano su Netflix con The Boroughs, serie soprannaturale ambientata in una casa di riposo. https://serial.everyeye.it/notizie/the-boroughs-quando-esce-serie-fratelli-duffer-netflix-879205.html?utm_medium=Social&utm_source= facebook
Geena Davis alla premiere di ‘The Boroughs’ a Los Angeles (18 maggio 2026) reddit
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