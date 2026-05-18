Il 21 maggio 2026 Netflix lancerà la serie sci-fi intitolata The Boroughs, creata dagli autori di Stranger Things. La produzione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming e rappresenta un nuovo progetto nel genere fantastico. La serie si inserisce in un calendario di uscite attese da molti appassionati, che seguono con interesse le novità di questo genere narrativo. La data di uscita si avvicina e l’attesa cresce tra gli spettatori che hanno apprezzato le produzioni precedenti degli stessi creatori.

Mancano pochi giorni all’arrivo su Netflix di The Boroughs, la serie sci-fi che esordirà mercoledì 21 maggio 2026 e che si candida a raccogliere l’eredità di Stranger Things, la produzione che per un decennio ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. Il progetto porta la firma di Upside Down Pictures, la società dei fratelli Duffer, e punta su una formula riconoscibile ma con un colpo di scena non da poco: al centro della storia non ci sono ragazzini in bicicletta, bensì un gruppo di pensionati in una comunità residenziale del New Mexico. L’idea nasce da Jeffrey Addiss e Will Matthews, già creatori di The Dark Crystal: Age of Resistance, che hanno convinto Netflix nell’aprile del 2023 ad ordinare una prima stagione da otto episodi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Boroughs su Netflix: tutto sulla nuova serie sci-fi dei creatori di Stranger Things in uscita il 21 maggio 2026

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The Boroughs Netflix | Stranger Things Senior Citizens | Duffer Brothers May 21

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