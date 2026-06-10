Storia di Anke Evertz che ha vissuto nove giorni fuori dal corpo in un' esperienza di premorte

Notizia in breve

Dopo un grave incendio domestico nel 2009, Anke Evertz ha vissuto un’esperienza di premorte durata nove giorni. Durante questo periodo, ha riferito che la realtà materiale si è dissolta e ha avuto sensazioni di distacco dal corpo. L’esperienza si è verificata mentre era in ospedale e ha coinvolto percezioni di assenza di sensazioni fisiche e di un senso di separazione dalla realtà tangibile. Non ci sono dettagli su eventuali trattamenti o diagnosi mediche relative all’evento.