108 anni di storia | il maresciallo che ha vissuto due guerre

Il maresciallo Renato Quaglia ha compiuto 108 anni a Garessio, dove vive dopo aver prestato servizio in Albania. Sopravvissuto allo Stalag III-C, l'ex carabiniere ha ricevuto un riconoscimento dal Comando Generale. La sua lunga vita attraversa due guerre e un secolo di storia, segnato anche dal ricordo delle esperienze di guerra e dai momenti passati in servizio.

? Cosa sapere Il maresciallo Renato Quaglia compie 108 anni a Garessio dopo il servizio in Albania.. L'ex carabiniere sopravvissuto allo Stalag III-C riceve il riconoscimento del Comando Generale.. Il maresciallo Renato Quaglia festeggia oggi 108 anni a Garessio, diventando il carabiniere più anziano del Piemonte e dell’intera Italia dopo un percorso di vita iniziato nel 1918. La celebrazione si è svolta presso la Fondazione Opera Pia Garelli, dove la comunità locale ha reso omaggio all’ultracentenario. In questa occasione, il comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, colonnello Marco Piras, ha presenziato all’evento insieme ai comandanti della stazione locale e della compagnia di Mondovì, per onorare una figura che rappresenta un pilastro storico per l’istituzione e per il territorio piemontese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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