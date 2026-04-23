Dal debutto di Udine al ritorno nel 2026 nove anni di storia di un Pride Fvg che unisce e divide

Dopo nove anni dal primo corteo nel 2017, il Pride Fvg torna nel 2026, segnando un momento simbolico per la regione. La manifestazione, che ha attraversato un percorso complesso, ha suscitato reazioni diverse tra chi la sostiene e chi la critica. La sua evoluzione ha coinvolto diversi attori e ha attraversato periodi di maggiore e minore attenzione pubblica. La storia di questa manifestazione riflette le tensioni e le trasformazioni sociali del territorio.

Un ritorno simbolico, nove anni dopo quel primo corteo che nel 2017 segnò una svolta per la regione. Se oggi il Pride, ai più, può sembrare una realtà consolidata, la sua storia in Friuli Venezia Giulia è tutt’altro che lineare. Lo testimonia il dibattito scaturito immediatamente dopo l’annuncio.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Il Pride Fvg torna a Udine dopo quasi 10 anni e sarà in settembreIl Fvg Pride torna a Udine dopo quasi 10 anni: sarà infatti nel capoluogo friulano il corteo per i diritti della comunità Lgbtqiapk+, con... Apple TV svela il 2026 | Dal ritorno di “Ted Lasso” al debutto di Titan X in “Monarch”In occasione dell’Apple TV Press Day di Los Angeles, il colosso di Cupertino ha alzato il velo su una programmazione 2026 che si preannuncia... Una raccolta di contenuti Gay Pride a Udine dopo nove anni: il 26 settembre senza richiesta di patrociniNei mesi di avvicinamento un percorso di eventi sul territorio, già iniziato. Il manifesto politico non sarà negoziabile, fa sapere FVG Pride ... rainews.it Dopo dieci anni torna in Fvg il Pride, si terrà a settembre a Udine(ANSA) - TRIESTE, 20 APR - A quasi dieci anni dalla prima edizione, torna il Fvg Pride. Lo ha annunciato il FVG Pride Odv oggi in conferenza ... notizie.tiscali.it