Stop in Senato | ritirati sanatoria IVA e blocco pignoramenti

Il Senato ha deciso di sospendere la discussione sulla sanatoria IVA e sul blocco dei pignoramenti. La decisione riguarda anche le modifiche alle aliquote fiscali per chi ha un punteggio Isa basso. Il governo non ha fornito coperture finanziarie per sostenere il blocco dei pignoramenti, portando alla sospensione delle misure. La discussione si è fermata senza approvazioni definitive su questi punti.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita stentata del PIL riflette la fragilità economica che blocca le riforme fiscali. Fonte Eurostat? Mancata copertura per le misure fiscali: ritirati emendamenti su sanatoria IVA e pignoramenti in Commissione Finanze. La Commissione Finanze del Senato ha registrato mercoledì il ritiro di due proposte legislative chiave per motivi di copertura finanziaria. Nello specifico, sono stati tolti dal tavolo sia l’emendamento presentato da Lotito, che prevedeva una nuova sanatoria per le partite IVA, sia la proposta della Lega volta a bloccare i pignoramenti sui conti correnti è in regola con i pagamenti fiscali. Il nodo centrale della discussione riguarda l’impatto sul bilancio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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