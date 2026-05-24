partite iva rispunta la sanatoria fiscale sul passato

Un emendamento di Forza Italia propone di estendere il ravvedimento speciale anche a chi aderirà o riaderirà alla sanatoria fiscale per le partite Iva. La misura riguarda il passato fiscale e mira a permettere ai contribuenti di regolarizzare situazioni pregresse con condizioni agevolate. La proposta sarà valutata nelle prossime discussioni legislative, senza indicazioni sui tempi o sui dettagli concreti dell’implementazione.

Parte in Parlamento il pressing per il ravvedimento speciale da collegare a chi aderirà al concordato preventivo 2026-2027. Tra gli emendamenti parlamentari presentati al terzo decreto accise ora all’esame del Senato, e in cui è destinato a confluire anche il quarto decreto sulle misure contro il caro carburanti, spunta anche l’emendamento di Forza Italia (a prima firma di Claudio Lotito) per introdurre una sanatoria sul passato dal 2020 al 2024. Lo schema è simile a quello previsto per gli anni passati e prevede una sostitutiva crescente in base alla minore affidabilità “misurata” attraverso il punteggio nelle pagelle fiscali. Per ora è... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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