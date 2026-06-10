Dl accise non passano lo stop al pignoramento dei conti correnti e l’emendamento Lotito per riaprire la sanatoria fiscale per le partite Iva

La commissione Finanze del Senato ha respinto l’emendamento di Lotito che proponeva di riaprire la sanatoria fiscale per le partite Iva. Contestualmente, il decreto sulle accise non ha superato lo stop al pignoramento dei conti correnti, causando una battuta d’arresto per la maggioranza. La discussione si è fermata mercoledì a causa di problemi di copertura finanziaria.

Débâcle per la maggioranza in commissione Finanze del Senato: per problemi di copertura mercoledì sono stati ritirati sia l’emendamento Lotito che puntava a riaprire la sanatoria riservata alle partite Iva che aderiscono al nuovo biennio del concordato preventivo biennale con le Entrate sia quello della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti per i contribuenti in regola con rottamazioni o rateizzazioni fiscali. Il giorno prima il partito di Matteo Salvini aveva dovuto dire addio anche alla riapertura della rottamazione quater per chi era decaduto e all’ allargamento della quinquies anche ai debiti nati da accertamento, esclusi dalle norme inserite nell’ultima legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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