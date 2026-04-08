Il Senato ha approvato con fiducia il decreto Bollette, un provvedimento che introduce diverse misure per affrontare i rincari energetici. Tra le novità ci sono un bonus di 115 euro per alcune categorie di cittadini, nuove regole sulla trasparenza nelle tariffe e un divieto temporaneo al telemarketing legato alle utenze energetiche. Il decreto, del valore complessivo di circa 5 miliardi di euro, mira a sostenere famiglie e imprese in questo periodo di aumento dei costi.

Via libera del Senato alla fiducia sul cosiddetto “decreto Bollette”, il pacchetto di misure urgenti messe in campo per mitigare l’aumento dei costi dell’energia per famiglie e imprese per un valore di circa 5 miliardi. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera, dunque è legge. La fiducia al Senato è passata con 102 voti a favore, 64 contrari e 2 astenuti. Dai bonus alla trasparenza: cosa prevede il decreto bollette. Il testo resta dunque invariato rispetto a quello uscito da Montecitorio. Tra le misure che introduce, il contributo da 115 euro sulla bolletta elettrica a favore dei titolari del bonus sociale (315 milioni la dotazione finanziaria) e un bonus volontario da parte delle aziende venditrici di elettricità per chi non rientra nel bonus sociale ma ha un Isee entro i 25mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il decreto bollette è legge. Bonus da 115 euro, più trasparenza, stop al telemarketing: ecco cosa prevede

Decreto bollette approvato alla Camera, dal bonus di 115 euro allo stop al telemarketing, vannacciani votano controI tre deputati vannacciani alla Camera Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo hanno votato contro sia al decreto legge che al governo, a...

Bollette 2026: bonus da 115 euro, stop al telemarketing selvaggio e nuovi sconti energia — chi ci guadagna davveroFamiglie: chi riceverà davvero il bonus da 115 euro? Il cuore politico — e mediatico — del decreto bollette 2026 batte nell’articolo 1, quello che...

Temi più discussi: Decreto bollette, ok della Camera: dai bonus al telemarketing, tutte le novità; Bonus bollette 2026: 115 euro in arrivo in bolletta; Decreto bollette domani in Aula, tutte le novità in arrivo nel testo; La Camera approva il decreto bollette, passa al Senato.

Decreto bollette, via libera definitivo: aiuti per 5 miliardi tra bonus e nuove regole su energiaIl decreto bollette è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento, approvato con la fiducia posta dal Governo e senza modifiche ... pupia.tv

Il dl bollette è legge: Bollette: dai bonus al telemarketing, ecco cosa prevedeIl Senato ha confermato la fiducia sul dl Bollette nel testo approvato dalla Camera: i sì sono stati 102, i contrari 64, gli astenuti 2. Il provvedimento è ... gds.it

Le erogazioni del nuovo bonus bollette da 115 euro scatteranno a partire dalla prima fattura successiva al 19 marzo scorso, data in cui l’Arera ha adottato il provvedimento. A chi spetta il contributo - facebook.com facebook

Da martedì 31 marzo si può fare domanda per il bonus nido del 2026 x.com