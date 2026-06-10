Stipendi bassi e disuguaglianze fiscali L’Ufficio di Bilancio smonta la propaganda

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato un rapporto che smonta le affermazioni della premier riguardo alla riduzione del carico fiscale su cittadini e imprese. Secondo il documento, gli stipendi rimangono bassi e persistono disuguaglianze fiscali. La relazione evidenzia che le politiche finora adottate non hanno portato a un miglioramento significativo nella distribuzione delle risorse o nell’aumento dei salari.

Ci pensa l’Ufficio di bilancio a smontare la propaganda di Meloni sugli stipendi e sulla sbandierata riduzione del carico fiscale Ci pensa l’Ufficio parlamentare di bilancio a smontare la propaganda di Meloni sui salari e sulla sbandierata ostinazione con cui la premier dice di aver ridotto il carico fiscale su cittadini e imprese. “Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d’azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo Governo”, ha detto Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confcommercio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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