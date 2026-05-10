Crisi del lavoro | tra diritti fragili stipendi e nuove disuguaglianze

Nel marzo 2026, il tasso di disoccupazione in Italia si è attestato al 5,2%, secondo i dati forniti da Eurostat. Questa cifra indica una certa stabilità, ma anche segnali di fragilità nel mercato del lavoro. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di crescenti disuguaglianze e di sfide legate ai diritti dei lavoratori e agli stipendi, che continuano a rappresentare problemi aperti nel sistema occupazionale nazionale.

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