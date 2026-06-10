Steven Spielberg ha dichiarato di non voler essere la prima persona a interagire con una civiltà extraterrestre, anche se mantiene il desiderio di una prova concreta della loro esistenza. La dichiarazione è arrivata in occasione dell’uscita di Disclosure Day, evento legato all’argomento UFO e vita oltre la Terra. Spielberg ha espresso questa preferenza pur continuando a sperare in una scoperta che confermi la presenza di forme di vita al di fuori del pianeta.

In vista dell'uscita di Disclosure Day, Steven Spielberg ha confessato di non voler essere il primo essere umano a incontrare una civiltà extraterrestre, pur continuando a sognare una prova concreta della loro esistenza. Se c'è un regista che ha contribuito più di chiunque altro a plasmare l'immaginario collettivo sugli alieni, quello è Steven Spielberg. Eppure, proprio mentre si prepara al debutto di Disclosure Day, il suo nuovo film dedicato al tema degli UFO e del contatto extraterrestre, il regista ha ammesso qualcosa che potrebbe sorprendere molti fan: non avrebbe alcuna voglia di essere la persona incaricata di accogliere una civiltà aliena qualora si presentasse davvero sulla Terra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg: "Non sarei la persona adatta a interagire per primo con una specie extraterrestre"

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