Carnevali rivela | Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questa cosa Muharemovic? Non sto parlando solo con Marotta…
Durante l’Assemblea di Lega Serie A, l’amministratore delegato del Sassuolo ha commentato la figura di un possibile candidato alla presidenza federale, affermando che è adatto a gestire la federazione ma che bisogna approfondire alcuni aspetti. Ha inoltre menzionato di non essere impegnato esclusivamente con una persona in particolare, riferendosi a Muharemovic, e ha sottolineato che il tema principale dei lavori odierni riguarda la situazione politica e istituzionale del calcio italiano.
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