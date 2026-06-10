Negli ultimi giorni, sono state pubblicate foto di Stefano De Martino accanto a Belen in auto, in un periodo in cui la showgirl argentina ha affrontato problemi di salute mentale. Le immagini mostrano i due insieme, senza ulteriori dettagli sulla loro situazione. La presenza di De Martino accanto a Belen avviene mentre lei attraversa un momento difficile, senza che siano state rivelate altre informazioni o dichiarazioni ufficiali.

Belen e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme negli ultimi giorni, dopo che la showgirl argentina ha vissuto un momento di difficoltà legato alla sua salute mentale. Già nei giorni successivi al ricovero di Belen, era emerso che il suo ex marito le fosse rimasto vicino e le nuove foto pubblicate dal settimanale “Chi” sembrano confermare come Stefano continui a esserle di sostegno. Le immagini mostrano Belen e Stefano in macchina, con lui alla guida e lei seduta accanto. Tra i due si notano scambi di parole e un atteggiamento disteso. Sono scatti da cui emerge una certa serenità, dopo il brutto episodio dello scorso 25 maggio, quando i vicini di Belen avrebbero allertato le forze dell’ordine perché dal suo appartamento milanese si sentivano grida di aiuto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Stefano De Martino vicino a Belen nel momento più difficile: gli scatti in auto

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Stefano De Martino e Belen Un Momento Difficile

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