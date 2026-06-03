Stefano De Martino ha subito un crollo emotivo dopo il malore di Belen e un momento difficile sul fronte lavorativo, con risultati insoddisfacenti in trasmissione. Questi eventi hanno portato a una fase complicata nella sua vita personale e professionale. Recentemente, è stato anche protagonista di un momento di crisi pubblica, che ha attirato l’attenzione dei media. La situazione ha coinvolto aspetti sia privati sia legati alla carriera televisiva.

Le ultime settimane hanno visto Stefano De Martino al centro dell’attenzione televisiva per i risultati di Affari Tuoi. Nella serata del 2 giugno, però, un cambio di palinsesto legato alla Festa della Repubblica ha modificato la collocazione e la durata del programma, con effetti evidenti sulla sfida degli ascolti dell’access prime time. In occasione delle celebrazioni istituzionali dedicate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Rai Uno ha infatti rimodulato la programmazione serale, riducendo lo spazio riservato al game show. Palinsesto Rai del 2 giugno: Affari Tuoi in versione ridotta. La puntata di Affari Tuoi è andata in onda in formato più breve rispetto alla consueta durata, per lasciare spazio allo speciale “I volti della Repubblica”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Tvzap.it - “È crollato tutto”: Stefano De Martino momento nero: altra botta pesante dopo il malore di Belen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belén Rodriguez dopo il ricovero il retroscena sulle 72 ore prima del crollo

Notizie e thread social correlati

“È crollato tutto”. Stefano De Martino informato, momento molto complicatoNegli ultimi mesi, Stefano De Martino ha affrontato diverse difficoltà legate ai risultati degli ascolti televisivi e alle sfide con programmi...

Belen Rodriguez ricoverata dopo il malore: la reazione di Stefano De MartinoBelen Rodriguez è stata ricoverata dopo aver accusato un malore che ha richiesto un intervento di emergenza.

Si parla di: Torino Juventus, tifoso ferito in coma | L'amico: Colpito da vicino, così non è umano (oggi.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sempre più vicini: weekend sul Lago di Como, serate insieme e una storia che continua a sfuggire alle etichetteLe nuove foto rubate dai paparazzi mostrano gli ex (e amici di lunga data) insieme al lago: mentre le loro uscite si intensificano e con loro anche i pettegolezzi, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio ... vanityfair.it

Stefano De Martino corre da Belen Rodriguez dopo malore, Affari Tuoi si ferma | Annullate le registrazioniStefano De Martino avrebbe preso una decisione importante dopo quanto accaduto a Belen Rodriguez. Il rumor sta già dividendo i social. Belen Rodriguez è uscita dall’ospedale dopo un crollo psicofisico ... ilsussidiario.net