Belén Rodríguez la notte più difficile | il ricovero al Policlinico il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e i crolli emotivi che possono attraversare chiunque
Una notte di tensione nel cuore di Brera, con il ricovero in ospedale di una nota personaggio. La sorella e un noto ex compagno sono stati accanto, mentre si sono verificati crolli emotivi che possono colpire chiunque. La persona coinvolta ha affrontato un momento difficile, con il supporto di familiari e amici durante il ricovero al Policlinico. La vicenda ha suscitato preoccupazione e si è svolta in un contesto di forte emozione.
Dietro quella porta bloccata, quella che Belén non voleva aprire ai vigili del fuoco, alla polizia, ai soccorritori del 118, c’era forse il tentativo di isolarsi dal resto del mondo. Da anni la showgirl argentina vive sotto uno sguardo continuo: quello della televisione, dei social, dei fotografi, del pubblico. Un’esposizione costante che l’ha trasformata in una delle donne più famose d’Italia, lei che dall’Argentina era arrivata con 300 euro e moltissima ambizione. Belen è sempre stata questo: enorme successo e fragilità insieme. Generosa, presente, pronta ad aiutare chi ama. Ma anche una donna sola davanti ai propri fantasmi, che negli anni ha raccontato momenti difficili, stati di «intontimento», periodi complicati affrontati senza nascondersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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