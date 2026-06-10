Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme in auto. La pubblicazione è apparsa sulla copertina di Chi. Non sono stati forniti dettagli sul contesto o sulla durata della loro riavvicinamento. La coppia ha avuto in passato una relazione e un matrimonio. La foto mostra entrambi all’interno di un veicolo, senza ulteriori informazioni sui motivi o le circostanze del loro incontro.

Belen Rodriguez ricomincia con l’ex marito Stefano De Martino, i due sono stati paparazzati in auto insieme, Chi pubblica la foto in copertina. Il conduttore 36enne è accorso al suo fianco nel momento complicato, l’ha accompagnata in ospedale lo scorso 25 maggio, quando è stata dimessa l’ha accompagnata a casa. “ Fra loro c’è un equilibrio complicato che diventa forte quando c’è bisogno ”, sottolinea il settimanale “Belen è importante – scrive Valerio Palmieri – È andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al ricovero. Quando si è trovata da sola in casa, confusa e spaventata. Stefano era accorso anche lì, a sostenerla e a farle forza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Stefano De Martino sempre più vicino a Belen

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STEFANO DE MARTINO FERMA TUTTO PER LA SUA BELEN

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Temi più discussi: Stefano De Martino ha la porta del camerino sempre aperta: la gente entra, si prende il suo caffè. Io mi butto sul divano e uso il suo bagno: così Herbert Ballerina; Belen Rodriguez ricoverata, Stefano De Martino sempre al suo fianco anche dopo le dimissioni; Il dramma di Belen. Con l’ex marito, Stefano De Martino, sempre al suo fianco; Herbert Ballerina su Sanremo con De Martino: Ci spero, ma non mi ammazzo. E svela com’è Stefano in camerino.

Herbert Ballerina conquista il pubblico di Affari Tuoi e racconta il rapporto con #StefanoDeMartino, che descrive come un conduttore disponibile e sempre aperto al confronto dietro le quinte. x.com

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