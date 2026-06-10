Belén Rodriguez e Stefano De Martino sempre insieme? Cosa sta succedendo dopo il ricovero

Dopo il ricovero al Policlinico di Milano, Belén Rodriguez è stata vista con Stefano De Martino. I due sono stati fotografati mentre trascorrevano molto tempo insieme tra casa e momenti familiari. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle loro condizioni o motivi della presenza condivisa. Le immagini sono state scattate in diverse occasioni, mostrando un rapporto stretto tra i due. Non ci sono ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla situazione.

Dopo il ricovero al Policlinico di Milano, Belén Rodriguez ritrova accanto a sé Stefano De Martino. I due passerebbero molto tempo insieme tra casa, famiglia e momenti delicati. Per Belén Rodriguez le ultime due settimane sono state particolarmente complesse, tra difficoltà professionali e un passaggio delicato legato a un ricovero al Policlinico di Milano. In questo periodo, la showgirl argentina ha potuto contare in modo costante sul supporto pratico e psicologico dell'ex marito Stefano De Martino, oggi conduttore di Affari Tuoi. Secondo le ricostruzioni, De Martino è stato tra i primi a intervenire nell'abitazione di Belén quando la situazione ha richiesto un aiuto immediato, con l'assistenza anche dei Vigili del Fuoco per aprire la porta del bagno in cui la showgirl si era rifugiata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Belen Rodriguez indagata dopo l'incidente, Stefano De Martino resta al suo fianco

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