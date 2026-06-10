Stefano De Martino e Sanremo 2027 | iniziano i cambiamenti svela l’ordine delle serate

Le porte dell'Ariston si sono aperte e hanno accolto una nuova generazione, segnando l'inizio dei cambiamenti a Sanremo 2027. È stato svelato l’ordine delle serate, mentre il festival si prepara a una svolta. Nessuna comunicazione ufficiale, solo immagini che mostrano un palco diverso, pronto a ospitare un Festival in evoluzione. La manifestazione si apre a volti e modalità nuove, lasciando alle spalle le certezze degli anni passati.

Stefano De Martino e Sanremo 2027: iniziano i cambiamenti, il Festival entra in una nuova era. C’è un’immagine che racconta meglio di qualsiasi comunicato ciò che sta accadendo a Sanremo: le porte dell’Ariston che si aprono e, al posto delle solite certezze, lasciano entrare una generazione nuova. Il volto di questa trasformazione ha un nome preciso: Stefano De Martino. Per anni il Festival ha vissuto stagioni caratterizzate da figure forti, riconoscibili, capaci di imprimere una direzione precisa alla manifestazione. Ora, però, qualcosa sta cambiando. Non soltanto il conduttore. Sta cambiando il modo stesso di immaginare Sanremo. Leggi anche Affari Tuoi cambia volto: Stefano De Martino sorprende tutti Secondo LaPresse il cambiamento avverrà proprio nella gestione delle cinque serate. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Stefano De Martino conduce Sanremo 2027 insieme alla sua mamma: svelata la prima co-conduttrice

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Stefano De Martino annuncia le date di Sanremo 2027 e il piano per riportarlo dove merita. Qui le novità: x.com

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