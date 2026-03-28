Si sono diffuse le prime indiscrezioni sulla squadra che potrebbe condurre il Festival di Sanremo 2027, con voci che coinvolgono figure note nel panorama dello spettacolo e della televisione. La macchina organizzativa sembra essere già avviata, e tra le ipotesi circolano anche nomi di personaggi che potrebbero essere coinvolti nelle prossime settimane. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui ruoli e sulle partecipazioni.

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è già partita. Tra indiscrezioni e retroscena, emergono i primi dettagli su quella che potrebbe essere la squadra alla guida della prossima edizione. Secondo le voci più recenti, Stefano De Martino – nuovo conduttore e direttore artistico – avrebbe già delineato una strategia ben precisa per la scelta delle co-conduttrici. L’idea sarebbe quella di affiancarsi a figure solide, di comprovata esperienza e, soprattutto, di fiducia. In questo scenario, spuntano due nomi di peso: Maria De Filippi, pilastro della televisione italiana nonché pigmalione dell’ex ballerino, e Francesca Fagnani, volto autorevole del giornalismo televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino “chiama Maria De Filippi e Francesca Fagnani per Sanremo 2027”

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