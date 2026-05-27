Stefano De Martino al fianco di Belén Rodriguez nelle ore più difficili | È corso subito da lei

Notizia in breve

Al mattino presto, Stefano De Martino ha ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine. Poco dopo, si è recato immediatamente al fianco di Belén Rodriguez, coinvolta in un episodio delicato. La presenza del ballerino è stata confermata da fonti vicine alla coppia. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'intervento né sull’accaduto in sé. La notizia si concentra sulla presenza di De Martino in quel momento e sulla telefonata ricevuta dalle autorità.