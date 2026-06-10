Nella notte tra martedì e mercoledì, Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi nel Golfo Persico. La tensione è aumentata dopo che un elicottero militare americano è stato abbattuto nello Stretto di Hormuz, con l’amministrazione statunitense che ha attribuito l’azione all’Iran. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sulla portata dei singoli attacchi. La situazione tra i due paesi si è intensificata in un contesto di crescente confronto militare nella regione.

Nella notte tra martedì e mercoledì Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente, dopo che Donald Trump aveva accusato Teheran di aver abbattuto un elicottero militare americano nello Stretto di Hormuz. Le forze armate statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro installazioni militari iraniane lungo la costa del Golfo Persico. Il Comando Centrale americano (Centcom) ha detto che jet dell’aeronautica e della marina hanno colpito sistemi di difesa aerea, radar di sorveglianza e centri di controllo situati nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz, definendo l’operazione una «risposta proporzionata a un’aggressione iraniana ingiustificata». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Stati Uniti e Iran tornano a colpirsi nel Golfo Persico

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