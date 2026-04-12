Nelle ultime ore si assiste a un aumento delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, con segnali di possibile escalation nella regione del Golfo Persico. Movimenti militari si intrecciano con dichiarazioni politiche, mentre i negoziati di Islamabad sono considerati falliti. La situazione si presenta come una delle più delicate degli ultimi anni, alimentando preoccupazioni riguardo a un possibile confronto nella zona.

Lo scenario che emerge dalle ultime ore – tra dichiarazioni politiche, movimenti militari e fallimento dei negoziati di Islamabad – descrive una delle fasi più delicate degli ultimi anni nell’equilibrio del Medio Oriente e del Golfo Persico. Non si tratta ancora di una guerra totale, ma di un sistema che sta scivolando rapidamente verso una logica di confronto diretto, in cui ogni attore sembra prepararsi all’eventualità peggiore: un conflitto su larga scala che potrebbe coinvolgere non solo Iran e Israele, ma anche Stati Uniti e una rete di alleanze regionali e internazionali. Il punto centrale, oggi, è il progressivo deterioramento del dialogo tra Stati Uniti e Iran.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Iran, Stati Uniti e Israele verso l’escalation: Hormuz, stallo diplomatico e ombre di guerra nel Golfo Persico

Iran, USA a un bivio: Trump valuta l’opzione militare tra stallo diplomatico e rischio escalation nel Golfo Persico.Golfo in Allarme: Tensioni al Massimo, Trump Valuta un Intervento Militare in Iran La situazione nel Golfo Persico è giunta a un punto critico.

Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caosOrizzonte di fuoco Duecento uccisi, tra questi quasi la metà sono alunne di una scuola.

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso