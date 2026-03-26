La tensione nel Golfo Persico continua a salire, poiché l’Iran ha dichiarato di non essere disponibile a negoziare con gli Stati Uniti. La situazione rimane incerta e le autorità iraniane mantengono una posizione ferma rispetto alle trattative con Washington. Nessun cambiamento è stato annunciato dalle parti coinvolte, e la regione resta sotto osservazione.

La situazione nel Golfo Persico rimane critica, con l’Iran che ribadisce di non voler negoziare con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha smentito con forza le dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca, Karolin Leavitt, che aveva assicurato che i contatti con la Repubblica Islamica per porre fine alle ostilità “continuano” e “sono produttivi”. La posizione degli Stati Uniti La Leavitt ha anche avvertito che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “scatenerà l’inferno” se l’Iran non coglierà l'”opportunità di cooperare”. Gli Stati Uniti sembrano essere pronti a chiudere il conflitto, che è già “in anticipo di venti giorni sulla tabella di marcia” prevista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tensione alta nel Golfo, l’Iran non intende negoziare con gli Stati Uniti

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