Stasera l' ultima puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker Tra gli ospiti Anna Tatangelo e Serena Brancale

Da iodonna.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera va in onda l'ultima puntata di Super Karaoke, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Tra gli ospiti sono presenti Anna Tatangelo e Serena Brancale. Si tratta del secondo e ultimo appuntamento di questa stagione, uno spin-off del format noto negli anni 90, originariamente condotto da Fiorello.

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S econdo e ultimo appuntamento – stasera su Canale 5 – con Super Karaoke, il programma spin-off del celebre format portato al successo da Fiorello negli anni 90. In questa edizione 2026, ricca di novità ma senza snaturarne la formula, al timone c’è Michelle Hunziker insieme a tanti ospiti musicali che duetteranno insieme ai concorrenti divisi in quattro squadre. Sal Da Vinci, atmosfera da favola a Milano: il party a tema matrimonio per il nuovo album X Leggi anche › Michelle Hunziker riporta in tv il “Karaoke” di Fiorello, ma in versione “Super” Super Karaoke 2026 stasera 10 giugno su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker. In onda questa sera alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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