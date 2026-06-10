Stasera l' ultima puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker Tra gli ospiti Anna Tatangelo e Serena Brancale

Notizia in breve

Stasera va in onda l'ultima puntata di Super Karaoke, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Tra gli ospiti sono presenti Anna Tatangelo e Serena Brancale. Si tratta del secondo e ultimo appuntamento di questa stagione, uno spin-off del format noto negli anni 90, originariamente condotto da Fiorello.