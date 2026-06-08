stasera su canale 5 la prima puntata dello show musicale condotto da michelle hunziker

S tasera su Canale 5 torna il Karaoke di Fiorello condotto da Michelle Hunziker. Ma in versione Super Karaoke. Vale a dire che sulla formula di sempre dello show – persone comuni che mostrano il loro talento canoro – sono inserite delle importanti novità. Come la presenza di ospiti vip che duettano insieme ai concorrenti (divisi in quattro squadre). Michelle Hunziker, alla soglia dei 50: «La bellezza non è magia, è stile di vita» X Leggi anche › Michelle Hunziker: «Niente magie: a 50 anni, la bellezza è movimento e alimentazione» Super Karaoke 2026 stasera 8 giugno su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker. Lo spin off di uno dei più iconici e popolari programmi della tv italiana va in onda stasera alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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