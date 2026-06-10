Tre persone che non si sopportano, un collegio deserto, la neve del New England e le vacanze di Natale da passare insieme senza via di fuga. Sembra la premessa di un incubo. E, forse, in parte lo è. Ma Alexander Payne, con The Holdovers – Lezioni di vita, trasforma questa trappola in uno dei film più belli degli ultimi anni. Chi non lo avesse ancora visto non perda l’occasione stasera in tv alle 21.15 su Iris, dove va in onda in prima tv assoluta, e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. Con Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph e l’esordiente Dominic Sessa, ambientato nel 1970 ma straordinariamente attuale nelle sue domande sull’amicizia, la delusione e la famiglia che ci si sceglie, The Holdovers è un film d’autore che non si dimentica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv su Iris un film imperdibile: perché "The Holdovers – Lezioni di vita" con Paul Giamatti è un capolavoro da Oscar

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