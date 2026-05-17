Stasera in televisione va in onda il film “Sentimental Value”, candidato all’Oscar. La pellicola racconta la storia di un padre che ha un rapporto complicato con le sue figlie, inserendo nel racconto elementi legati al mondo del cinema e del teatro. A un certo punto della narrazione, il padre afferma alle figlie che non si può scrivere l’Ulisse e allo stesso tempo accompagnare i bambini agli allenamenti di calcio, sottolineando un confronto tra le esigenze della vita familiare e le aspirazioni artistiche.

C’è un momento, a metà di Sentimental Value, in cui un padre dice alle figlie che non si può scrivere l’Ulisse e accompagnare i bambini agli allenamenti di calcio. Cioè che l’arte richiede egoismo, e che l’egoismo ha un prezzo. Le figlie lo guardano. Lo spettatore, a quel punto, capisce chi è quell’uomo, i suoi rapporti familiari. E, magari, ritrova un pezzo della propria storia personale, chi ha amato, chi ha perso. Questo è il film di Joachim Trier. Un dramma familiare che non fa sconti. E che in pochi mesi ha attraversato il mondo lasciando dietro di sé sale silenziose e occhi lucidi. A Cannes 2025 ha vinto il Grand Prix e scatenato 19 minuti di applausi alla prima proiezione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un padre e il rapporto difficile con le sue figlie sullo sfondo di cinema e teatro: stasera in tv c'è il film da Oscar "Sentimental Value"

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Ecco come un padre dovrebbe insegnare a suo figlio…

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