Stasera alle 21.30 in tv va in onda il film tv con Edoardo Pesce che ripercorre vent'anni di vita di Alberto Sordi. Prima di diventare un'icona, Sordi ha ricevuto numerosi rifiuti e ha affrontato molte difficoltà nel suo percorso. La narrazione si concentra sui primi passi dell’attore, evidenziando le sfide che ha superato prima di raggiungere il successo.

Prima ancora di diventare il simbolo dell’italiano medio, con tutti i suoi vizi e le sue virtù, Alberto Sordi è stato un giovane a cui hanno detto di no quasi tutti. Un ragazzo con la parlata troppo romanesca, i gesti troppo esuberanti. Una faccia che, a sentire i benpensanti, «non bucava lo schermo». E invece. Quella storia di cadute, risalite, amicizie decisive e amori complicati è al centro di Permette? Alberto Sordi, il film tv diretto da Luca Manfredi che va in onda stasera su Rai 1 alle 21.30 e in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove è disponibile anche on demand per rivederlo con calma. Una coproduzione Rai Fiction e Ocean Productions realizzata nel 2020 per celebrare il centenario della nascita dell’attore, scomparso nel 2003 a 82 anni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Permette? Alberto Sordi": il film tv con Edoardo Pesce che racconta 20 anni di vita dell'Albertone nazionale è stasera in tv alle 21.30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tomba Alberto Sordi (1920-2003) Cimitero del Verano, Roma. Cappella di famiglia.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Un futuro aprile" racconta la strage di Pizzolungo del 1985: stasera su Rai 1 alle 21.30 il film con Francesco Montanari

Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto SordiStasera, alle 21:20, su Rete 4, viene trasmesso il film del 1981 diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi.

Temi più discussi: Permette? Alberto Sordi, stasera su Rai 1 il film tv che celebra il grande attore romano; Permette? Alberto Sordi; Un ragazzo cacciato da scuola, un amore segreto e l'inseguimento a De Sica: il vero Alberto Sordi stasera in tv (non te lo puoi perdere); I film in TV stasera: il biopic su Alberto Sordi, l'adrelina di Suicide Squad, il mito di Blade Runner.

Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #giovedì #albertosordi #ore14sera #splendidacornice #drittoerovescio #forbiddenfruit #sarabandacelebrit x.com

Permette? Alberto Sordi su Rai 1: trama, attori e castQuesta sera, giovedì 28 maggio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai 1, va in onda Permette? Alberto Sordi, un film TV biografico del 2020 diretto da Luca Manfredi. Vediamo insieme trama, cast ... radiomusik.it

Permette? Alberto Sordi: stasera in tv il film che racconta la nascita di un mitoPermette? Alberto Sordi: il film tv con Edoardo Pesce che racconta 20 anni di vita dell'Albertone nazionale è stasera in tv alle 21.30 ... amica.it