Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti paura in spiaggia | gli esperti chiariscono la specie

A Terracina, tra i bagnanti presenti sulla spiaggia di Porto Badino, è stato segnalato un avvistamento di uno squalo che nuotava a pochi metri dal bagnasciuga. L'episodio ha suscitato timori tra i presenti e ha richiesto l'intervento delle autorità. Gli esperti sono stati chiamati per identificare la specie e valutare eventuali rischi per la sicurezza dei bagnanti.

Avvistato uno squalo nelle acque di Porto Badino, a Terracina. Domenica 26 aprile, a pochi metri dal bagnasciuga, alcuni bagnanti si sono accorti del pesce. Qualcuno ha filmato la scena che è stata rilanciata sui social, diventando rapidamente virale. Tra i presenti, c’è chi si è comprensibilmente spaventato. L’animale è stato ripreso mentre nuotava a filo d’acqua. Ha poi proseguito la sua traversata verso San Felice Circeo, senza causare alcun danno né problema alle persone in mare e sulla spiaggia. Terracina, avvistato uno squalo a Porto Badino: nuotava a pochi metri dal bagnasciuga La verdesca quasi mai pericolosa per gli esseri umani La...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specie Notizie correlate Paura in spiaggia a Terracina, in acqua spunta uno squalo: la traversata a due passi dalla riva – Il videoAttimi di paura nella giornata di domenica 26 aprile sulla spiaggia di Terracina. Uno squalo bianco pescato in Spagna conferma la presenza della specie nel MediterraneoUn giovane squalo bianco catturato accidentalmente in Spagna e nuovi avvistamenti recenti confermano che la specie è ancora presente nel... Aggiornamenti e dibattiti Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specieTerracina, avvistato uno squalo a Porto Badino: nuotava a pochi metri dal bagnasciuga, per gli esperti è una verdesca ... virgilio.it Paura in spiaggia a Terracina, in acqua spunta uno squalo: la traversata a due passi dalla riva – Il videoL'animale avvistato da diversi bagnanti si è poi allontanato. Si tratterebbe di una specie non pericolosa per l'uomo L'articolo Paura in spiaggia a Terracina, in acqua spunta uno squalo: la traversata ... msn.com