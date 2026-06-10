La Juventus sta valutando di includere il calciatore Adzic in un’operazione di mercato con Muharemovic. L’obiettivo è ridurre il costo complessivo dell’affare, inserendo il giocatore nel trasferimento. La trattativa riguarda ancora la possibilità di portare Muharemovic in squadra, con i dettagli economici ancora da definire. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e la situazione rimane in fase di valutazione.

di Francesco Spagnolo Muharemovic resta una possibilità per la Juventus. I bianconeri pensano di inserire Adzic nell’affare per abbassare il prezzo. Il futuro di Tarik Muharemovic è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge Juventus e Sassuolo. Il difensore bosniaco classe 2003, riscattato dai neroverdi per un milione di euro dopo la promozione in Serie A, ha attirato l’attenzione di diversi club, comprese alcune società di Premier League e dell’Inter. Tuttavia, la Vecchia Signora vanta un diritto del 50% sulla plusvalenza della futura rivendita, un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare le carte in tavola. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono alla ricerca di un difensore mancino e Muharemovic possiede le caratteristiche ideali per la rosa del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sprint Juve per Muharemovic? I bianconeri pensano di inserire questo calciatore nell’operazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muharemovic alla Juve? Si riaccende il duello di mercato con l’Inter, i bianconeri possono giocarsi questa cartaIl club di Torino ha riaperto le trattative per acquistare il difensore del Sassuolo, con l’obiettivo di superare la concorrenza dell’Inter.

Cassano rivela sul futuro di Muharemovic: «Si parla di Inter, ma occhio alla Juve. I bianconeri…» In una recente dichiarazione, l’ex calciatore ha commentato il possibile trasferimento di Muharemovic, attualmente al centro di trattative tra due...

Muharemovic, il Bournemouth molla la presa? Inglesi su un altro centrale della Serie AIl Bournemouth potrebbe a breve mollare la presa per Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo che piace alla Juventus. tuttojuve.com

Cambiaso resta in uscita: non è un intoccabile. Sirene dalla Premier per MuharemovicFabrizio Romano ha parlato del futuro di Cambiaso e Muharemovic: il terzino può lasciare la Juventus, mentre il difensore piace in Premier League ... tuttojuve.com