Cassano rivela sul futuro di Muharemovic | Si parla di Inter ma occhio alla Juve I bianconeri…
In una recente dichiarazione, l’ex calciatore ha commentato il possibile trasferimento di Muharemovic, attualmente al centro di trattative tra due grandi club italiani. Secondo quanto riferito, si tratta di un calciatore seguito sia dall’Inter che dalla Juventus. Cassano ha evidenziato come le trattative siano ancora in fase di sviluppo, sottolineando l’interesse di entrambe le società senza fornire dettagli specifici sulle tempistiche.
di Angelo Ciarletta Antonio Cassano ha parlato del futuro di Muharemovic, conteso tra Inter e Juventus. Vediamo che cosa ha detto l’ex fenomeno di Bari. La Juve accende i radar su Tarik Muharemovic. Durante la trasmissione Viva el Futbol, Antonio Cassano ha accostato il giovane centrale proprio al club bianconero in vista della prossima stagione. MERCATO JUVE LIVE Sebbene il difensore sia seguito con insistenza dall’Inter, Cassano vede per lui un futuro a Torino. Di seguito però vediamo che cosa ha detto nello specifico FantAntonio. LE PAROLE DI CASSANO – « Muharemovic? Occhio alla Juve. C’è da dire che è stato fatto un lavoro eccezionale dal Sassuolo con il giocatore, ma i bianconeri hanno il 50% sulla futura rivendita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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