Cassano rivela sul futuro di Muharemovic | Si parla di Inter ma occhio alla Juve I bianconeri…

In una recente dichiarazione, l’ex calciatore ha commentato il possibile trasferimento di Muharemovic, attualmente al centro di trattative tra due grandi club italiani. Secondo quanto riferito, si tratta di un calciatore seguito sia dall’Inter che dalla Juventus. Cassano ha evidenziato come le trattative siano ancora in fase di sviluppo, sottolineando l’interesse di entrambe le società senza fornire dettagli specifici sulle tempistiche.