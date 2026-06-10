A Punta Molentis, in Sardegna, è stato emesso un’ordinanza comunale che vieta l’uso di ombrelloni sulla spiaggia. La restrizione mira a preservare l’area, ma prevede eccezioni per bambini e persone sopra i 65 anni. La normativa impone anche divieti di strutture temporanee e di accampamenti, limitando le attività consentite sulla battigia. Le forze dell’ordine stanno vigilando sul rispetto delle nuove regole.

Regole rigidissime a Punta Molentis, spiaggia tra le più ambite della Sardegna, la stessa che a fine luglio 2025 è stata in parte colpita da un devastante incendio che ha polverizzato ettari di vegetazione. Le fiamme hanno anche rovinato diversi mezzi parcheggiati lungo il litorale. La Giunta comunale di Villasimius, per salvaguardare l’ambiente, ha stabilito tramite un’ordinanza una serie di norme ferree da rispettare, tra cui quella relativa al divieto di portare ombrelloni sull’arenile, salvo alcune eccezioni. Spiaggia di Punta Molentis, ombrelloni vietati: cosa dice l'ordinanza Tutte le regole per accedere a Punta Molentis Le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spiaggia di Punta Molentis vieta gli ombrelloni, l'ordinanza per salvarla con eccezioni per bimbi e over 65

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