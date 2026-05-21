Stromboli ordinanza vieta la musica | interrotto party con Mick Jagger Dakota Johnson e Isabella Rossellini

A Stromboli, nelle isole Eolie, è stata emanata un'ordinanza che vieta l’uso di musica nei locali ogni mercoledì. Durante questa giornata, un party organizzato per celebrare la conclusione delle riprese di un film è stato fermato dai carabinieri. All’evento partecipavano alcune figure note del mondo dello spettacolo, tra cui un cantante, un'attrice e una modella. La festa si è svolta nel contesto di un evento legato alla produzione cinematografica, ma è stata interrotta a causa del divieto di diffusione musicale.

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