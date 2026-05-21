Stromboli ordinanza vieta la musica | interrotto party con Mick Jagger Dakota Johnson e Isabella Rossellini
A Stromboli, nelle isole Eolie, è stata emanata un'ordinanza che vieta l’uso di musica nei locali ogni mercoledì. Durante questa giornata, un party organizzato per celebrare la conclusione delle riprese di un film è stato fermato dai carabinieri. All’evento partecipavano alcune figure note del mondo dello spettacolo, tra cui un cantante, un'attrice e una modella. La festa si è svolta nel contesto di un evento legato alla produzione cinematografica, ma è stata interrotta a causa del divieto di diffusione musicale.
(Adnkronos) – Niente musica nei locali il mercoledì a Stromboli, nelle Eolie. E così il party organizzato per celebrare la fine delle riprese di 'Three incestuous sisters', il nuovo film di Alice Rohrwacher, è stato interrotto dai carabinieri. Intervenuti, pare, su segnalazione di qualche residente per far rispettare l'ordinanza sindacale. "È l'ennesimo segnale di un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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