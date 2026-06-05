Spiagge pulite e accessibili le graduatorie dei contributi ai Comuni costieri calabresi | ecco quelli reggini

Sono state pubblicate le graduatorie dei contributi destinati ai Comuni costieri calabresi per interventi di pulizia delle spiagge libere e per migliorare sicurezza e accessibilità degli arenili destinati alle persone con disabilità. Le risorse sono rivolte ai Comuni delle aree costiere, con l’obiettivo di preparare le spiagge per la stagione balneare 2026. Le graduatorie riguardano specificamente le zone della provincia reggina.

“Pubblicate le graduatorie dell’Avviso pubblico destinato ai Comuni costieri per il finanziamento degli interventi di pulizia delle spiagge libere e per il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità degli arenili a favore delle persone con disabilità in vista della stagione balneare 2026. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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